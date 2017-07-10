В пятницу 13-го кастрюля с супом едва не унесла жизнь жительницы Мордовии

В пятницу 13-го в Мордовии местная 62-летняя жительница едва не погибла из-за кастрюли с супом. День, который считается днем неудач и повышенного травматизма, принес пожилой жительнице города Ковылкино отравление дымом и госпитализацию.

Как сообщают местные СМИ, в городе Ковылкино пожилая женщина варила суп и едва не погибла. Она поставила кастрюлю с обедом на зажжённую конфорку газовой печи и решила отдохнуть. Женщина подумала, что у нее есть немного времени, пока суп сварится.

В итоге, пожилая жительница Мордовии прилегла на диван и задремала. Пока она спала, все содержимое кастрюли начало выкипать и по квартире стал распространяться дым. Женщина проснулась от того, что ей не хватает кислорода и она задыхается. Ей едва удалось предотвратить трагедию.

По словам соседей женщины, последствия могли быть куда серьезнее, чем неприятный запах и сгоревшая кастрюля. Если бы дым не был замечен, то мог бы начаться пожар, а спящая женщина рисковала погибнуть.

По мнению экспертов, в пятницу 13 всем стоит быть осторожнее, так как даже статистика говорит, что в такие дни повышается травматизм и несчастные случаи. Пока эзотерики строят версии о темных силах и тайном значении цифры «13», скептики полагают, что все травмы случаются лишь из-за того, что люди сами внушают себе мысль о чем-то «плохом».