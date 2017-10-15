В Петербурге годовалая девочка попала в больницу с проломленной головой

В Петербурге, в больницу Калининского района поступила годовалая девочка, ее голова была проломлена. По данным от медиков, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы и гематомы, точные причины таких травм пока не установлены.

Как сообщается, 13 апреля в больницу Петербурга врачи скорой помощи привезли годовалого ребенка. У нее были сильные травмы головы, перелом теменной кости и ряд серьезных повреждений. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, врачи стараются ей помочь.

Известно, что врачей скорой помощи для ребенка вызвали ее родители. Они рассказали, что девочка недолгое время была без наблюдения и упала на пол. Полиция инициировала проверки и устанавливает все обстоятельства случившегося происшествия. Уже известно, что семья девочки является благополучной и на учете в профильных ведомствах не стояла. Причины происшествия устанавливают полицейские.