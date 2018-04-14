Эксперт: Армия США ударила ракетами по Сирии в 5 километрах от российской базы

В социальной сети военный корреспондент Роман Сапоньков сообщил о том, что если заявления экспертов об атаке на авиабазу Мезех в Дамаске окажутся правдивыми, то это свидетельствует о том, что вооруженные силы США провели бомбардировку недалеко от российской базы. Он считает, что Дональд Трамп подверг опасности российских военнослужащих, а президент Путин бездействовал.

Происшествие в Дамаске получило широкую огласку после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он будет атаковать Сирию «умными» ракетами, не переживая о том, что российские войска будут их сбивать. Согласно заявлению военного корреспондента Романа Сапонькова, если данные специалистов подтвердятся, то получается, что армия США атаковала авиабазу Мезех в 5133 метрах от расположения российских советников. Корреспондент осудил Правительство России за бездействие.

По признанию самого Сапонькова Министерство обороны Российской Федерации заявит, что данный инцидент не происходил, и они никак не будут реагировать на действия президента США. Он также отметил, что могла произойти трагедия, если бы в хранилище российской базы оказались ракеты.