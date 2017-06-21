В Минске экс-вокалист группы Deep Purple госпитализирован с инфарктом

В Минске госпитализирован экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. В пресс-службе Минздрава Белоруссии информацию подтвердили и указали, что у экс-вокалистка культовой группы инфаркт миокарда.

Как сообщается, 13 апреля в больницу Минска привезди экс-вокалиста группы Deepl Purple Джо Линн Тернера. Музыкант переехал в Белоруссию ради своей жены Майи Козыревой, которая в Минске работает юристом-международником.

По данным от пресс-службы Минздрава Белоруссии, 13 апреля музыканта привезли в медицинское учреждение для помощи тем, кому требуется скорая помощь медиков. Врачи сообщили, что в больницу музыкант попал с инфарктом миокарда. На данный момент он находится под наблюдением медиков, они применяют все возможные современные методы, чтобы спасти его жизнь. Состояние экс-вокалиста группы Deep Purple оценивается как стабильное.

Сейчас Джо Линн Тернеру 66 лет. Он пришел в группу Deep Purple вместо Иэна Гиллана, но в 1992 году его уволили из несовпадений мнения и споров в творческом плане.