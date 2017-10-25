В Перми возле детского садика устроили свалку

Очевидец выложил фотографию, которая показывает, что уборочная машина выгружает мусор в жилом дворе на улице Чайковского. Женщина возмущена тем, что администрация позволила устроить свалку рядом с детским садом № 46.

Жительница города Пермь опубликовала фотографию в группе «ВКонтакте», на которой изображено, как уборочная машина выгрузила мусор с дорог города в жилом дворе. Очевидец винит администрацию в том, что она позволила свозить грязь со всего города в яму, которая находится по улице Чайковского рядом с детским садом №46. В публикации заботливая мать написала: «и этим всем будут дышать дети, а там помимо химикатов зимних, вполне уютно ждут своего часа туберкулезные палочки».

Надежда предлагает родителям объединиться и обратиться в местное управление, чтобы прекратить данный беспредел.

В комментариях большинство жителей отказались поддерживать жительницу, так как та и сама может обратиться к властям. Другие же в действиях рабочих ничего противозаконного не видят и утверждают, что мусор потом вывозится в другое место.