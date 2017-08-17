В квартире въехавшего в толпу людей в Мюнхене нашли бомбу

В квартире Йенса Р., который умышленно въехал в толпу людей в субботу, нашли детали для создания бомбы.

Произошедшее в минувшую субботу ДТП в центре Мюнхена не могло остаться незаметным для жителей Германии. В этот день погибло 3 человека, а ещё 20 было ранено в результате наезда фуры на людей.

Как утверждают следователи, поступок Йенса Р. имел суицидальный мотив. Мужчина страдает от психического расстройства.

Официальные органы всё ещё отказываются называть наезд фургона на людей терактом, хотя все больше фактов указывают именно на это.

Во время обыска в квартире Йенса Р. было найдено детали взрывного устройства, из которых мужчина, вероятно, хотел смастерить бомбу. Представитель полиции Роланд Форхольт заявил, что некоторые части механизма не были соединены друг с другом, и преступник не смог бы быстро подорвать его, так что оно не могло принести значительного ущерба.

Известно так же, что этот 48-летний гражданин Германии уже состоял на учете полиции, так как в отношении него было заведено несколько дел, а именно: угроза физической расправы, причинение материального вреда и побег с места аварии.

Ранее при обысках в его квартире также нашли петарды, травматический пистолет и муляж автомата Калашникова.