В Перми асфальт уложили в грязь

Житель Перми продемонстрировал во «ВКонтакте», как в городе ремонтируют дороги. В коротком видеоролике видно, что асфальт в буквальном смысле уложили в грязь.

Анонимный наблюдатель с иронией подчеркнул, что после испарения воды асфальт как раз и останется. Интернет-пользователи отметили, что такое не является чем-то таким уж непривычным для Перми. Некоторые из них заявили, что мера временная, потому ничего плохого они в этом не видят, как сообщает «Версия.Инфо».

Ремонт является ямочным. Он делается для того, чтобы не пробивались стойки и не мялись диски у автомобилей. Отдельные комментаторы, впрочем, подчеркнули, что так асфальт только испортится быстрее, и делается всё это исключительно ради коммерции, а не чтобы сделать добро людям.