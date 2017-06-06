«Уезжали с улыбкой»: в Смоленске водитель сбил собаку и даже не остановился

В Смоленске волонтеры ищут хозяина собаки, похожей на шарпея. Его сбила машина, в салоне которой сидели пассажир и водитель, которые улыбались и оставили сильно травмированную собаку погибать.

Как сообщается в местном сообществе Смоленска в социальной сети «ВКонтакте», 13 апреля в районе Владимирской набережной черная машина сбила собаку, которая похожа на шарпея. На шее у пса есть след от ошейника, волонтеры надеются, что хозяин животного найдется.

По данным от девушки, которая стала очевидцем происшествия, за рулем машины находился парень, которому по виду она дала не больше 28 лет. В салоне также находился еще один человек. Водитель видел собаку и старался ее объехать, однако, когда он сбил животное, машина не остановилась. Пассажир и водитель улыбались, вместо остановки они лишь прибавили скорость и скрылись с места происшествия, оставив сбитого пса погибать.

Неравнодушные жители Смоленска отвезли собаку к ветеринару. Там стало известно, что пес сильно пострадал, у него разорвалась печень. Сейчас собака находится в тяжелом состоянии, а волонтеры ищут владельца животного. Также очевидцы обратились к участковому данного района и сообщили о случившемся. Водитель, сбивший собаку и уехавший с места происшествия с улыбкой, пока не найден.