В Энгельсе дети нашли сумку с мертвым новорожденным младенцем

12 апреля, в Энгельсе, дети, игравшие рядом с пешеходным мостом, нашли женскую сумку, внутри которой лежал мертвый новорожденный ребенок. Полиция начала проверки, причины смерти младенца пока не установлены.

Как сообщается, в четверг, 12 апреля, школьники играли в прятки у пешеходного моста. Двое детей решили спрятаться под мостом, там они увидели женскую сумку. Школьники подошли к сумки и решили посмотреть, что в ней лежит. Внутри женского аксессуара они нашли труп младенца, завернутый в полиэтиленовый пакет. О страшной находке дети сразу же сообщили в полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что младенец был мертв не менее одних суток. Точная причина смерти новорожденного ребенка будет установлена после экспертизы. Сейчас полиция ведет проверки и ищет возможных свидетелей, которые могли видеть, кто оставил сумку с новорожденным под мостом. Также полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения. Детали и подробности инцидента устанавливаются.