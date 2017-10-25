В Новосибирске Toyota Corolla врезалась в отбойник на встречной полосе

В Новосибирске Toyota Corolla на Винаповском мосту врезалась в отбойник на встречной полосе. В результате ДТП у автомобиля сильно повреждена передняя часть.

Также происходящее привело к усугублению движения по Винаповскому мосту. По мнению пользователей Сети, причина может быть в крайне плохом состоянии дороги. Очевидцы подчеркнули, что очень много ям, колей и стыков, которые препятствуют нормальному движению, как сообщает «Версия.Инфо».

На фото некоторые разглядели спущенное заднее колесо. Они предположили, что эта часть авто могла лопнуть, потому машину «швырнуло». Люди подчеркнули, что по Винаповскому мосту в Новосибирске желательно двигаться крайне медленно, не больше 30 км в час, так как в ином случае ДТП просто неизбежны.