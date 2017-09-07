В Башкирии пьяный водитель иномарки протаранил машину на встречной полосе

В ночь с 13 на 14 апреля в Башкирии случилось ДТП, в Стерлитамаке пьяный 28-летний водитель на автомобиле Mazda 6 выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Fiat Albea. В аварии пострадал 31-летний водитель Fiat Albea, его госпитализировали.

Как сообщается, в ночь с 13 на 14 апреля в Стерлитамаке, на перекрестке улиц Худайбердина и Элеваторной, 28-летний водитель Mazda 6, находясь в состоянии опьянения спиртными напитками, выехал на полосу со встречным движением. В итоге, машина пьяного водителя столкнулась с едущим на встречу авто Fiat Albea, за рулем которой сидел 31-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель машины Fiat Albea, его отвезли в больницу. Степень тяжести травм пострадавшего не уточняется. Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчина за рулем Mazda был пьяным. Это зафиксировали эксперты. Также было установлено, что данный водитель ужен не раз нарушал ПДД и был замечен за созданием аварийных ситуаций. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД по РБ. Детали происшествия и состояние пострадавшего уточняется, по факту аварии правоохранители инициировали проверки.