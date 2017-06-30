"Весна пришла": В Красноярске неизвестный припарковал джип на легковушку

В Красноярске произошла автомобильная трагикомедия. Неизвестный припарковал джип прямо на легковушку отечественного происхождения.

Этот случай вызвал много споров в Сети. Большинство интернет-пользователей в шутку предположили, что это такая автомобильная «весна», по аналогии с мартовскими котами. Теперь только вопрос в том, что «появится» от гибрида заграничного джипа и отечественной легковушки, как сообщает «Версия.Инфо».

Некоторые интернет-пользователи также заявили, что водитель иномарки, вероятно, решил – ездить по российским машинам лучше, чем по российским дорогам. Другие сделали выводы, что продемонстрирован пример «экономпарковки». Были и те, кто принял всё за отличную рекламу отечественного автопрома, заявив, что теперь многие заинтересуются именно такими машинами. По какой причине джип наехал на легковушку, в настоящее время не известно.