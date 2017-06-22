В Ижевске автомобилист устроил боулинг с бетонными шарами

Утром 14 апреля в Ижевске произошло необычное ДТП. Вдоль кольцевой части дороги улиц Пушкина и Карла Либкнехта автомобиль столкнулся с бетонным шаром.

Конструкция была закреплена на постаменте, но сорвалась и покинула его, оказавшись на проезжей части. Пользователи интернета успели назвать шар «бетонным колобком». Многие высказали предположение, что ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулём. После столкновения водитель не пострадал, автомобиль получил серьёзные повреждения, а бетонный шар откатился в сторону.

Некоторые из пользователей сети пошутили, что мужчина наверняка хотел сыграть в боулинг на своей машине, но у него не получилось. Возможно ему было скучно и он решил разнообразить свою поездку и направил автомобиль прямиком в бетонный шар. Некоторые предположили, что он просто старался сократить путь. Известно, в настоящий момент конструкцию вернули на место.