Во время медового месяца мужчина до смерти искусал свою беременную жену

В Египте суд присудил мужчине из Бельгии 25 лет тюремного наказания, осужденный избил и до смерти искусал свою беременную жену, с которой он отравился в медовый месяц. По словам родителей погибшей женщины, они изо всех сил старались предотвратить брак, так как мужчина сильно бил их дочь.

Как сообщается, в Бельгии мужчина женился на 32-летней женщине. Они заключили брак несмотря на то, что родители невесты всячески отговаривали ее от союза и просили не выходить замуж за этого мужчину. Дело в том, что жених был военным и часто грубо обращался со своей избранницей. Женщину не остановили побои, она вышла замуж наперекор всей своей семье.

Пара отправилась в Египет, где они собирались провести медовый месяц, женщина была на 4 месяце беременности. Мужчина избил свою жену и искусал ее тело. От полученных травм женщина умерла. Через два дня муж, убивший свою беременную жену, сам пришел в египетскую полицию и сознался в содеянном.

Суд присудил мужчине 25 лет тюрьмы. Отец погибшей женщины сокрушается о том, что больше не увидит свою дочь. Он просил ее не ехать с мужем в Египет, так как чувствовал, что больше ее не увидит.