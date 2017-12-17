"Несостыковка гостиниц": в аэропорту Мюнхена задержали 76-летнюю россиянку в инвалидном кресле

Полицейские Германии задержали в мюнхенском аэропорту 76-летнюю россиянку Эльмиру Асланян по нерациональному поводу. Об этом в СМИ объявили родственники женщины.

По сообщению источников, пожилую гражданку России остановили накануне вылета из Мюнхена в первом терминале аэропорта. При этом причина задержания кажется близким весьма странной. Власти заподозрили неладное из-за того, что годами ранее Эльмира Асланян во время прибытия в страну указала местом проживания один отель, а сама остановилась в другом.

Женщина неспособна передвигаться самостоятельно. В настоящее время её закатили в некую "клетку" внутри аэровокзала. Представители Германии пока не предоставили официального объяснения сложившейся ситуации.