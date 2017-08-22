В Нижнекамской школе физрук спас учеников от пьяного выпускника с ножом

В Нижнекамске учитель физкультуры из школы №26 уберег учеников от нетрезвого выпускника, вооруженного ножом. Так рассказали 13 апреля в пресс-службе УМВД по Республике Татарстан.

По информации ведомства, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пожелал проникнуть в здание учебного заведения. На его пути встал вахтер, который попытался отвадить гостя от вверенной ему территории. Услышав требование сотрудника, горожанин извлек из кармана нож.

В ситуацию вмешался физрук, который оценил обстановку из коридора. Он приказал детям бежать в безопасное место, а вахтера попросил нажать кнопку тревоги. Сам же педагог сумел своими силами вывести возмутителя спокойствия на улицу и продержал его там до прибытия правоохранителей. Нарушителя задержали и доставили в полицейское отделение.