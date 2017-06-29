В Калуге мужчина предлагал подросткам деньги за секс и попал на видео

Следственный комитет Калуги проверяет информацию о мужчине, который предлагал группе несовершеннолетних заняться с ним сексом за деньги. Такая видеозапись появилась 12 апреля в закрытой группе "ВКонтакте" и произвела фурор среди пользователей.

Нетрезвого вида горожанин завел откровенную беседу с 16-летними подростками в заведении быстрого питания. Предприимчивая девушка, судя по голосу, записала большую часть разговора на камеру смартфона. На записи зрелый человек зовет юношей и девушек к себе домой, а также обещает им финансовое вознаграждение за сексуальные услуги. Сначала это было 20 тысяч, а затем и 50 тысяч рублей.









Видеоматериал попал в поле зрения правоохранителей. Следователи регионального СУ СК инициировали доследственную проверку по подозрению в совращении лиц, не достигших совершеннолетия. Личность подозреваемого будет установлена, а его действия - оценены с точки зрения законодательства. В итоге специалисты решат вопрос о возбуждении уголовного дела.