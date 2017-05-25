В Череповце пьяный пенсионер попал в плен унитаза

Пенсионер из Череповца по собственной неловкости попал в плен к домашнему унитазу. Об этом рассказал директор службы спасения Дмитрий Санкоев.

Спасателей по телефону вызвали родственники пострадавшего. Они рассказали, что мужчина в нетрезвом состоянии случайно упал в узкий промежуток между стеной туалета и сантехтехникой. Тело прочно застряло в промежутке и не поддавалось усилиям, как самой жертвы происшествия, так и его родственников.

Эксперты прибыли на место происшествия и демонтировали фаянсовую помеху, после чего пожилой человек вновь обрел свободу. По словам череповецких спасателей, подобное случается довольно часто. Им регулярно приходится пилить батареи, чтобы спасти застрявших горожан, а также извлекать людей из-под ванн.