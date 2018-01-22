Разбившийся под Калининградом Ка-29 отрабатывал посадку на корабль в условиях испытаний

Военный вертолет Ка-29, рухнувший под Калининградом, в момент катастрофы тестировал посадку на корабль в рамках испытаний последнего. Об этом СМИ заявил инсайдер из силового ведомства Северо-Западного региона.

Летный экипаж Ка-29 выполнял посадочные маневры с водным судном в Балтийском море, которое в настоящий момент проходит этап испытаний. Пилоты провели четыре успешных посадки, однако во время пятой произошли неполадки, которые привели к катастрофе.

Ранее "Версия" сообщала о происшествии со слов пресс-служба ГУ МЧС Калининградской области. 13 апреля вертолет упал в у берегов Балтийского моря неподалеку от мыса Таран. По информации властей, погибли два испытателя завода-изготовителя транспортных средств.