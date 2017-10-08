В Казани извращенец с ножом ублажал себя в женских комнатах общежития

В казанской Деревне Универсиады мужчина в трусах с ножом ходил по женским комнатам общежития и предавался утехам перед студентками. Об этом СМИ сообщили инсайдеры среди правоохранителей Татарстана.

Жители общежития рассказали полицейским, что неустановленный человек в маске заходил в незапертые комнаты. Он пользовался моментами, пока девушки не замечали его присутствия, и занимался самоудовлетворением, глядя на них. Пользуясь приметами от очевидцев, 12 апреля сотрудники полиции оперативно отыскали подозреваемого. Предположительно, он обитает в этом же общежитии.

Происшествие остается в компетенции полиции, потому как студентов никто не травмировал и не изнасиловал. Позднее материалы направят в региональный Следственный комитет, где специалисты определят необходимость возбуждения уголовного дела.

Ранее жители студенческого городка не задумывались о собственной безопасности. Территория наблюдается через камеры видеонаблюдения, а за порядком следят охранники. Однако после инцидента жителей общежития призвали закрывать свои двери.