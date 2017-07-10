Из коллекции Ростовского кремля украли две картины. Аналоги-подделки работ Любови Поповой "Беспредметная композиция" и Казимира Малевича "Самовар" были найдены специалистами, после чего об этом сообщили в полицию.

Сотрудники Главного управления МВД по Ярославской области сообщают о случае, в ходе которого в коллекции Ростовского кремля была обнаружена пропажа. Так, украденными отныне считаются несколько картин, выполненных известными российскими художниками Поповой и Малевичем.

Масштабную проверку среди работ руководство музея затеяло после того, как получило в дар несколько фальшивых работ от Никиты Лобанова-Ростовского. После этого оказалось, что еще две картины Ростовского кремля не являются подлинниками. Сотрудники музея считают, что, согласно экспертизе, картины были заменены на подделки в период до 1972 года. Возможно, сейчас подлинники находятся в США и Греции.