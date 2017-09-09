Американец до смерти замучил щенка с целью заработать на пожертвованиях

Житель США Рид Херджо из Медфорда жестоко калечил щенка, чтобы получать добровольные пожертвования от пользователей сети. Об этом сообщает издание Metro.

24-летний мужчина решил избить своего 14-недельного питомца по кличке Атлас, а затем попросить финансовой помощи у краудфаундингового сервиса GoFundMe. Он сфотографировал травмированного пса и разместил заявку о сборе денег на ветеринара. На своей странице в Twitter хозяин написал, что Атлас дремал на заднем сидении, когда вместе с ним попал в ДТП по вине другого водителя. Из-за инцидента у малыша были переломы задних лап и множественные гематомы. Фото с побитым щенком было выложено, якобы, после двух операций.

По информации СМИ, преступную схему выявили патрульные, которые остановили Рида Херджо за нарушение скоростного режима. Травмы собаки он объяснил несчастным случаем с участием квадроцикла, однако правоохранители заметили несоответствие характера повреждений и начала расследование. Лейтенант Артур Уотерман утверждает, что хозяин неоднократно травмировал Атласа и за месяц собрал сострадательных американцев около 14 тысяч долларов.

В феврале из-за тяжелого состояния собака умерла. Теперь собранные средства вернутся доброжелателям, а Рид Хеджро будет отвечать в суде за мошенничество и жестокое обращение с животным.