В Санкт-Петербурге‍ задержали насильника-педофила из Северной Кореи. Полиция России проводила оперативно-розыскные мероприятия, вследствие которых и смогла выявить находящегося в международном розыске иностранца.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого в культурной столице удалось задержать насильника-педофила из Северной Кореи. Согласно данным, которые они передают, оперативное мероприятие удалось провести вчера, 12 апреля. Расследуя материалы о тех, кто находится в международном розыске, правоохранители наткнулись на дело о 27-летнем мужчине, который был обвинен следователями КНДР в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка. Под подозрение попал молодой человек, который не так давно приехал из-за рубежа.

Полиция нагрянула в дом подозреваемого, когда он находился там же. Молодой человек снимал квартиру на улице Гончарная. Ему предъявили обвинение и произвели арест. Таким образом, он был задержан и отправлен в местное отделение правоохранительных органов. Вскоре он будет депортирован на родину.