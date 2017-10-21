В Германии полиция ликвидировала неизвестного, напавшего на булочную

13 апреля в центре Германии было совершено нападение на посетителей булочной. Действие происходило на западе города Фульда федеральной земли Гессен. В результате нападения неизвестного несколько человек получили ранения. Источники сообщают, что данный инцидент произошёл в 4:20 утра по местному времени (5:20 по московскому).

Рано утром, когда местные жители отправились в булочную за свежей выпечкой, вооруженный мужчина начал стрелять в посетителей пекарни. Несколько человек получили тяжёлые ранения и были доставлены в больницу.

На место происшествия сразу прибыла полиция, которая ликвидировала неизвестного из-за того, что злоумышленник начал оказывать сопротивление стражам порядка: бросал в них камни и пытался напасть с дубинкой, поэтому нападавшего пришлось застрелить.

Государственное уголовное полицейское управление Гессена провело расследование вместе с прокурором Фульды. Мотив преступления пока не известен.