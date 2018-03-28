"Идиот": создатель "Новичка" раскрыл тайну неудавшегося покушения на Скрипалей

Представившийся создателем токсина "Новичок" Вил Мирзаянов объяснил выживание Юлии и Сергея Скрипалей воздействием влаги. Эксперт раскрыл тайну неудавшегося покушения во время интервью после экспертизы ОЗХО.

4 марта экс-генерал ГРУ и его дочь были в критическом состоянии обнаружены в британском городке Солсбери. Правительство Великобритании утверждает, что эти люди были отравлены нервно-паралитическим ядовитым веществом советского происхождения под названием "Новичок". В попытке убийства Скрипалей британцы обвиняют Россию.

Вил Мирзаянов рассказал журналистам, по какой причине отравленные остались в живых, а прохожие остались при своем здоровье. Дело в реакции гидролиза. По его информации, исполнители смазали дверную ручку желеобразной смесью марки А-234. Сразу после этого вещество вступило в реакцию с молекулами воды в воздухе и начало разлагаться. К тому времени, как жертвы покушения взялись за отравленный предмет, концентрация яда снизилась в несколько раз и уже не была столь губительной.

Вил Мирзаянов отметил, что подобным образом использовать "Новичок" могли исключительно идиоты, не осведомленные о его свойствах. Если его поместить в воду, то спустя несколько часов в жидкости нельзя будет найти даже остаточных следов токсина. Если бы Сергей и Юлия Скрипаль приехали позже, вред мог быть совсем незначительным.