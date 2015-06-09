В Суздали прокуратура нашла деньги покойных психбольных на счетах лечебниц

Прокуратура Суздали проверила Областную психиатричкую больницу №2 на предмет нарушений и нашла на её счетах деньги покойных пациентов. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства по Владимирсой области.

Аналогичные нарушения правоохранители обнаружили в Суздальском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов. Оказалось, что финансовые средства подопечных и психбольных, скончавшихся во время лечения, оседали на депозитных счетах этих организаций. Претендентов на эти деньги среди наследников не нашлось, а потому руководство учреждений придержало их у себя.

Согласно действующему законодательству России, такие средства должны признаваться выморочным и передаваться для наполнения государственной казны. В связи с этим сотрудники прокуратуры подали в суд 8 исков. Судьи удовлетворили требование представителей власти и своим решением перевели в бюджет РФ около 820 тысяч выморочных рублей.