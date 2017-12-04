Строители уже наносят на Крымском мосту разметку из термопластика

13 апреля строители Крымского моста начали наносить на дорожное полотно разметку из термопластика. Так в пятницу рассказали представители информационного центра объекта.

Горизонтальные линии начали проводить от таманского берега. Руководитель проекта по вопросам дорожной разметки Павел Матящук рассказал, что рабочие при помощи специальной техники разделяют автомобильную часть моста веществом на основе термопластика, обладающим высокими способностями к отражению света и значительными показателями белизны. Этот процесс является одним из завершающих этапов строительства и введения Керченского моста в эксплуатацию. В итоге будет два направления с двумя полосами на каждом.

В инфоцентре также описали процедуру нанесения. Сотрудники строительной компании "Стройгазмонтаж" убеждаются в чистоте и сухости покрытия, затем отмечают контрольные точки, чтобы провести между ними своеобразный "эскиз". По предварительным линиям с учетом различных параметров геометрии основную разметку наносит самоходная машина. Она позволяет операторам равномерно нанести на асфальт 4-миллметровый слой термопластика, содержащего микроскопические стеклянные шарики для лучшего светоотражения. Всего необходимо нанести 117 километров таких полос. Ширина краевой составляет 20 см, а осевой - 15.

Перед определением состава разметки, вещества в два этапа отбирали эксперты. Они проанализировали свойства нескольких видов термопластика от разных фирм и соединяли их с микростеклошариками. Затем лучшие образцы испытали на асфальтобетоне опытной площадки завода на таманском берегу.