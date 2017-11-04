В акваторию Балтийского моря упал вертолёт‍, есть погибшие

В акваторию Балтийского моря упал вертолёт‍. Погибшим в ходе происшествия в Калининградской области признан один челвоек из состава экипажа, другие тела пока не обнаружены, передают в экстренной службе.

Сотрудники Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Калининградской области сообщают о случае, в ходе которого в акваторию Балтийского моря упал боевой вертолёт Ка-29‍. Согласно информации, которую они передают, тело одного из летевших на нем членов экипажа было найдено в морской воде. СМИ уточняют, что во время инцидента вертолет был использован в учебно-тренировочных целях.

Между тем, спасатели уточняют, что всего на борту воздушного транспорта находились два человека. Работы по тому, чтобы найти второго продолжаются. О деталях происшествия будет сообщено позже. Причина, по которой оно случилось, не уточняется.