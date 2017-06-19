Житель Екатеринбурга задушил свою знакомую и унес тело за гаражи

Житель из Екатеринбурга задушил свою 44-летнюю знакомую и спрятал труп за гаражами.

25 марта было совершенно убийство. 38-летний мужчина из города Екатеринбург познакомился с 44-летней женщиной. Вечером, в доме по улице Маневровая, мужчина выпивал со своей новой знакомой. Между товарищами разгорелась бурная ссора и мужчина задушил свою 44-летнюю знакомую. После этого, преступник спрятал тело женщины за гаражами и засыпал сеном.

Следственный комитет Екатеринбурга предъявил обвинение 38-летнему мужчине за убийство. На данный момент мужчина находится под стражей.

Также в январе 2018 года в городе Красноярск мужчина убил свою жену. После содеянного он закрыл труп жены в подвале. Пока родные и служба правопорядка искали девушку, мужчина пребывал на лечении в психиатрической больнице. Обвиняемому грозит срок в 20 лет лишения свободы.