Житель Венева совершил три преступления за один вечер

Житель Тульской области обвиняется в оскорблении полиции. Мужчина за один вечер совершил три преступления и заплатил за это очень дорого.

В ноябре 2017 года 23-летний житель города Венёв совершил три преступления за один вечер. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения въехал в автомобиль «KIA Ceed». После того, как сотрудники ДПС устроили погоню за правонарушителем, он оставил свой автомобиль «LADA Priora» и начал убегать. Словить преступника органам правопорядка всё же удалось. Но дело не обошлось без следующего- 23-летний житель Венева ударил сотрудника ДПС по лицу и не раз оскорбил его.

Молодой человек обвиняется в трех правонарушениях: 1- создание ДТП, 2- скрытие с места преступления, 3- оскорбление сотрудника правопорядка.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности и лишили его прав на срок в 1 год 8 месяцев. Также преступник должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и отработать 200 часов в обязательном порядке.

Суд согласился со всеми показаниями и признал мужчину виновным.



