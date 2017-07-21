В Челябинской области рабочей лишился ноги из-за пилорамы

52-летний рабочий предприятия в Челябинской области лишился ноги из-за несчастного случая на пилораме. Об этом сообщили его коллеги.

Инцидент произошел в Нязепетровске 9 апреля. Сотрудник деревообрабатывающего учреждения "Урал гравитон сервис" находился в цеху, когда по неизвестной причине оборвался трос подъемного механизма. Из-за этого пила сдвинулась с места и мгновенно отделила мужчине ногу по щиколотку.

Постравшего увезла бригада "скорой помощи" для последующей госпитализации. В связи с происшествием полицейские начали проверку, однако не встретили на производстве никаких признаков преступления. В "Урал гравитон сервис" отметили, что в цеху была нарушены требования безопасности, из-за чего жертва ЧП стоял слишком близко к опасному оборудованию. Теперь руководству предстоит выплатить ему компенсацию.