В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой

12 апреля на подмосковной трассе А-100 автобус с 40 детьми внутри столкнулся в ДТП с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Так рассказали в пресс-службе ГУМВД Московской области.

Автомобильная катастрофа произошла на Малом бетонном кольце неподалеку от Царево. На месте с ситуации разбираются эксперты экстренных служб.

ДТП прокомментировали также в Аналитическом центре ГИБДД. По предварительной информации, скончался водитель легковушки. Ещё три пассажира автобуса отделались травмами. Пока нет сведений, есть ли среди раненных дети.