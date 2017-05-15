В Ставрополе спиленная ветка угодила в лобовое стекло ехавшего автомобиля

12 апреля в Ставрополе спиленная коммунальщиками ветка влетела в лобовое стекло проезжавшего мимо автомобиля. Очевидец рассказал о происшествии в социальной сети Facebook.

Ситуацию описал супруг водителя Олег Зацаринный. По его словам, женщина ехала мимо автоподъемника примерно в 14 часов. В это время сотрудник коммунальной службы обрезал древья электропилой, стоя в "люльке". Его и автокран можно наблюдать на опубликованной фотографии.

Внезапно крупная ветка попало в стекло и пробила его, застряв на половине пути. Водитель и пассажир чудом остались невредимы из-за удачного падения. Часть дерева попала в салон под очень острым углом. Благодаря этому конец ветки пошел не в сторону водителя, а почти параллельно передней панели.