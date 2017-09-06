В Москве посудомойщица родила ребенка в кафе и отправилась домой

11 апреля в Москве сотрудница кафе на Дорожной улице родила на рабочем месте, а затем закопала младенца в землю и отправилась домой. Так рассказали источники в столичном МВД.

По информации правоохранителей, женщина занимает должность посудомойщицы в заведении "Дача". Около 6 часов утра у неё начались роды. Москвичка заявляет, что малыш родился уже мертвым. В связи с этим она укрыла тело в коробку и оставила её у мусорного бака. Справившись с этой задачей, несостоявшаяся мать пошла отдыхать в своё жильё. Позднее её госпитализировали с кровотечением.

Инцидент начали проверять сотрудники местного отделения полиции. Около 14 часов они уже выяснили, что труп был зарыт. Предварительная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть действительно наступила примерной в 6 утра. Однако подробности состояния здоровья младенца покажет более подробное исследование.