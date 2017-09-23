В Ростове два дня не могут снять кота с дерева

Внимание пользователей Сети привлек необычный случай, произошедший в Ростове-на-Дону. Один из местных жителей рассказал о коте, которого не могут снять с дерева уже двое суток.





В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация с рядом снимков, на которых видно домашнего питомца, находящегося в безвыходном положении. Неизвестный рассказал, что предпринимались попытки помочь животному, однако они оказались безрезультатны. Один из пенсионеров пытался добраться до кота, но попытка окончилась неудачей. После этого очевидцы позвонили в МЧС, но им ответили, что снимать животное с дерева они не будут. Автор публикации указал адрес и обратился к подписчикам группы с просьбой помочь домашнему питомцу.

Комментаторы поспешили отметить, что в большинстве случаев коты слазят с деревьев самостоятельно, без постороннего вмешательства. Но многие указали на то, что животное скорей всего живет в квартире, поэтому может испытывать трудности. Другие порекомендовали использовать валерьянку, которая должна приманить кота и заставить слезть.