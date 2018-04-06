ОЗХО обнародовала отчет о расследовании отравления Скрипалей

12 апреля Организация по запрету химоружия обнародовала свой отчет о результатах расследования инцидента с отравлением Юлии и Сергея Скрипаля, бывшего шпиона РФ. Эксперты согласились с заключениями британских спецслужб.

Согласно документу, пострадавшие россияне были отравлены химическим соединением, практически не содержащем примесей. Химики провели исследование, основываясь на медицинской информации о состоянии здоровья Скрипалей, анализа их крови, а также образцов вещества, собранных на месте отравления.

В отчете написано, что сотрудники ОЗХО подтвердили данные Великобритании о характере задействованного в Солсбери токсина. Однако они не намерены придавать огласке название выявленного яда. Формулу и состав этого вещества получат лишь члены секретариата Организации.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в марте. С тех пор британское правительство обвиняет в происшествии Россию. Чиновники утверждают, что организм пострадавших отравил нервно-паралитический яд типа "Новичок", разработанный в СССР. Но эксперты лаборатории в британском Порт-Дауне не сумели выяснить точное место произведения химиката. РФ, в свою очередь, отрицает все обвинения и обращается к британцам с призывом о совместном расследовании, на что получают отказ.