Кокаиновый минет стал причиной смерти 38-летней любовницы главврача

В Германии кокаиновый минет стал причиной смерти 38-летней любовницы 42-летнего главврача престижной клиники пластической хирургии на земле Саксонии-Анхальт. Он познакомился с женщиной на сайте знакомств и пригласил к себе на 10 февраля.

Зарубежные СМИ передают информацию о случае, который произошел на федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Там во время интимной близости умерла 38-летняя женщина. Без сознания ее госпитализировали в местную клинику, однако привести в чувства так и не удалось. После ее гибели началось расследование. Экспертиза показала, что смерть произошла из-за кокаинового отравления.

После допроса главврач клиники признался, что перед тем, как заняться с любовницей оральным сексом, обсыпал свой половой орган кокаином. Также выяснилось, что в настоящее время он находится на лечении от наркозависимости. После того, как на него завели дело, выяснилось, что к кокаиновому минету он принуждал еще по крайней мере трех женщин.