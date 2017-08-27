На хуторе под Волгоградом сын убил 82-летнюю мать

На Княжеском хуторе под Волгоградом 45-летний сын убил 82-летнюю мать. Такую версию к рассмотрению предлагают сотрудники следственно-оперативной группы, которые по просьбе скорой помощи прибыли на место событий.

Сотрудники Главного управления МВД по Волгоградской области сообщают о случае, в ходе которого, по их предположению, в Княжеском хуторе близ административного центра 45-летний сын убил 82-летнюю мать. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксирован сегодня, 12 апреля.

Так, рано утром на пульт скорой помощи поступил звонок от мужчины, который рассказал, что его мать плохо себя чувствует. Когда медики прибыли, то обнаружили, что женщина находится без сознания. Вернуть ее уже не удалось, медики фиксировали смерть. Между тем, они также увидеть множество кровоподтеков на ее теле, как будто от побоев. К тому же, одежда и руки сына погибшей пенсионерки были в крови. Правоохранители задержали его по подозрению в убийстве, между тем сам он свою причастность отрицает.