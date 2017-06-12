В Саратове поезд переехал мужчине голову на станции Примыкание

11 апреля в Саратове поезд переехал мужчине голову на железнодорожной станции Примыкание. Тело, лежащее отдельно, заметили поздно вечером случайные прохожие.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о трагическом случае, в ходе которого на территории административного центра поезд переехал мужчине голову. Инцидент был зафиксирован на станции Примыкание, в Заводском районе города.

О том, что случилось ужасное, в правоохранительные органы рассказал местный житель Саратова. Вчера поздно вечером он переходил железнодорожные пути в районе указанной станции и заметил, что на них лежит тело человека. Присмотревшись, он понял, что тело находится отдельно от головы. Сразу после увиденного он позвонил в полицию и сообщил, что человек попал под поезд.