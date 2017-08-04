В Пензе строитель до смерти упился спиртным на работе

28 марта пензенский строитель выпил много алкоголя и скончался на рабочем месте. Об итогах проверки 12 апреля рассказала пресс-служба администрации Пензы.

Мужчину нашли мертвым на строительном объекте, за который отвечала его строительная компания. Учреждение выполняло общестроительные работы, согласно подряду. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Исследование специалистов показало, что покойный насмерть отравился этиловым спиртом в результате употребления алкогольных напитков. Согласно российскому Трудовому кодексу, комиссия по расследованию отнесла гибель строителя к инцидентам, которые не связаны с производственными процессами.