В Пензе строитель до смерти упился спиртным на работе

Сегодня, 11:43 \\ Происшествия

28 марта пензенский строитель выпил много алкоголя и скончался на рабочем месте. Об итогах проверки 12 апреля рассказала пресс-служба администрации Пензы.

 Мужчину нашли мертвым на строительном объекте, за который отвечала его строительная компания. Учреждение выполняло общестроительные работы, согласно подряду. Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Исследование специалистов показало, что покойный насмерть отравился этиловым спиртом в результате употребления алкогольных напитков. Согласно российскому Трудовому кодексу, комиссия по расследованию отнесла гибель строителя к инцидентам, которые не связаны с производственными процессами.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ