Убийца 12-летней девочки задержан в Саратовской области

Следственные действия по факту убийства 12-летней школьницы продолжаются. По ранее составленному фотороботу задержан подозреваемый. 26-летний молодой человек своей вины не отрицает.

Правоохранительные органы задержали убийцу 12-летней школьницы Анастасии Российской. Предварительно составленный фоторобот подозреваемого вчера заполонил социальные сети. Задержанный 26-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Факт совершения преступления молодой человек не отрицает.

Со слов представителей следственных органов, парень на момент убийства находился в нетрезвом состоянии. Как сообщает сам подозреваемый, девушку он встретил в одном из районов г. Красноармейска. Убийца нанес ей не меньше трех ударов ножом в область шеи, предварительно произведя насильственные действия в отношении 12-летней Анастасии. После чего тело жертвы попытался спрятать в овраге неподалеку, закидав сухими ветвями. Судебно-медицинская экспертиза уже установила причину гибели девочки, значительная кровопотеря. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Виновнику грозит строк от 8 до 20 лет.