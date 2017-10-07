Родные не смогли опознать тела троих погибших в авиакатастрофе Ми-8‍. Всего на борту вертолета было шесть человек, трое из них уже опознаны, передает Анатолий Нестеров, представляющий "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Минздрава Хабаровского края.

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия, связанные с опознанием тел погибших из-за крушения вертолета Ми-8. Она проводится под наблюдением сотрудников судмедэкспертизы. На место событий приехали родственники погибших, а также психологи, которые при необходимости будут оказывать им помощь. Как стало известно, тела троих уже были опознаны. Тем не менее, еще столько же тел опознать не смогли. Для решения этой проблемы специалисты будут проводить генетическую экспертизу.

Ранее портал "Версия. Инфо" передавал данные об авиакатастрофе, случившейся с вертолетом Ми-8‍, принадлежащий отечественной авиакомпании "Восток". По данным следствия, воздушный транспорт совершил жесткую посадку на пустыре, вследствие чего весь его экипаж погиб.