В Улан-Удэ мост "Бегущая лань" перекрыли из-за угрозы взрыва снарядов

12 апреля власти Улан-Удэ перекрыли мост "Бегущая лань" в связи с угрозой взрыва подозрительных предметов. Об этом СМИ рассказали очевидцы с Левого берега.

По информации горожан, они увидели на месте происшествия два снаряда. Они сообщили об опасной находке полицейским. В пресс-службе МВД Республики Бурятия рассказали, что получили сигнал от источника и тут же перенаправили его ОМОНу городской Росгвардии.

Росгвардейцы из инженерно-технического отделения приступила к проверке предположительных снарядов. Техники ОМОНа исследуют природу найденных объектов. Результаты осмотра покажут, являются они взрывоопасными или же не представляют угрозы для окружающих. Подробности выясняются. Пока же мост и развязка под ним остаются закрытыми для проезда.