В Свердловской области мошенник под видом полицейского вымогал деньги у жителей города Новоуральск. Он звонил жертвам по телефону и говорил, что их родственники попали в аварию. Чтобы "решить" это, он просил заплатить от 80 до 100 тысяч рублей.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан мошенник, вымогавший деньги. Согласно информации, которую они предоставляют, мужчина действовал через звонки по телефону и представлялся полицейским. Ради легкой наживы он звонил жителям города Новоуральск и рассказывал, что кто-то из их родственников попал в дорожную аварию. Он говорил, что может "решить ситуацию", но для этого нужны деньги.

В результате этого 13 человек попались на уловку мошенника и заплатили ему в общей сложности 700 тысяч рублей. После того, как жертвы понимали, что их обманули, они обращались в полицию. После расследования подозреваемый был задержан. Вскоре по его делу произойдет суд, в ходе которого ему может быть вынесен приговор о лишении свободы на срок до пяти лет.