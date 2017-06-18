Пьяный житель Ростовской области трактором задавил сожительницу в ночном поле

Ночью в Цимлянском районе Ростовской области пьяный водитель трактора задавил сожительницу в поле. Об этом узнали региональные СМИ.

По информации источников, инцидент произошел неподалеку от станицы Кумшацкая на 76-м километре дороги Морозовск-Цимлянск-Волгодонск. 42-летний мужчина около двух часов ночи вместе с гражданской супругой сел в трактор, чтобы помочь знакомому на КАМАЗе, застрявшему в окрестностях. Во время поездки по полю сожительница вышла из транспортного средства, чтобы указать дорогу светом фонаря.

По неизвестной причине, мужчина наехал на свою возлюбленную и нанес ей существенные травмы. Он вызвал бригаду "скорой помощи", которая помогла пострадавшей. Однако сам покинул место происшествия до прибытия дорожных инспекторов. Предполагается, что в момент движения он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Журналисты также выяснили, что ранее у подозреваемого отняли водительские права.