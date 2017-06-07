Место крушения Ми-8 в Хабаровске изучат эксперты МАК и СК

Сотрудники дальневосточного Следственного управления совместно с экспертами Межгосударственного авиационного комитета изучат в Хабаровске место падения вертолета Ми-8, рухнувшего 11 апреля. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе регионального СУ СК на транспорте.

Днем ранее воздушно-транспортное средство авиакомпании "Восток" потерпело крушение на городском пустыре. Оно вместе с 6 людьми на борту упало неподалеку от улиц Хирургическая и Антенная. Никто из находящихся внутри не выжил. 12 апреля власти Хабаровска объявили траурным в честь катастрофы.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасного управления воздушным транспортом, которое по неосторожности стало причиной смерти более двух человек. Следователи осмотрели место падения и забрали самописцы Ми-8 для дальнейшего изучения. Тела пострадавших отправили на опознание и судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты также изъяли полетную документацию у компании "Восток", а также взяли образцы топлива. Они опросили многих свидетелей и назначили ещё ряд экспертиз. Им на помощь прибудут эксперты МАК, которые дополнительно осмотрят останки Ми-8.