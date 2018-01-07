Под Волгоградом пьяная пенсионерка переломала мужу ребра, пытаясь отрезвить

В Ленинске Волгоградской области пьяная пенсионерка до полусмерти запинала ногами своего мужа и переломала ему ребра, желая отрезвить. Такая забота теперь может грозить женщине лишением свободы на 8 лет.

Как стало известно, пожилые супруги вдвоем распивали алкогольные напитки, в какой-то момент 58-летний мужчина почувствовал, что уже сильно пьян и попытался пойти спать. Дойдя до комнаты, он рухнул на пол и сразу же уснул, что не понравилось его жене. Она пришла к мужу и потребовала, чтобы тот встал с пола и лег на кровать, чтобы не простудился, однако он не отреагировал. Тогда заботливая 57-летняя жена начала пинать мужа ногами по всему телу, однако и на это мужчина отказывался реагировать.

Подумав, что мужу сильно плохо, женщина вызвала скорую, которая диагностировала у мужчины тупую травму живота, переломы ребер, а также многочисленные повреждения внутренних органов. Пострадавший выжил, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.