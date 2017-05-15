Жители Владивостока спасли детёныша нерпы

Жители Приморского края около бухты Улисс спасли детёныша нерпы.

Во Владивостоке в районе бухты Улисс детеныш нерпы упал в мазуту. Жители города не оставили погибать младенца и вытащили его, после чего позвонили в реабилитационный центр.

Однако, это не первый случай, когда из-за нефти страдают животные. В марте 2018 года в Колумбии прорвало скважину. Вследствии чего, в реку Магдалена попало огромное количество нефти. Из-за данной ситуации погибло много рыб, птиц, рептилий, рогатого скота и других беспозвоночных населяющих реку. Сотрудники департамента Сантадер насчитали около 2400 погибших животных. Кроме животного мира пострадали и люди. У многих появилась тошнота и головокружение.

Также стоит отметить, что совсем недавно в Ленинградской области девушка спасла бездомного пса, который едва не утонул в озере. Оставив на берегу своих домашних питомцев, молодая девушка легла и на лёд и поползла спасать тонувшую собаку.