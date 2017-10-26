СК нашел всех участников банды в Петербурге, которая избивала подростков из-за "неправильного шмота"

В Петербурге Следственный комитет разыскал всех из банды подростков, которые избивали ровесников из-за "неправильного шмота". Отмечается, что большая часть участников банды не достигла возраста уголовной ответственности и не могут понести наказание.

В феврале в социальных сетях стали появляться видео, как группа подростков бродит по Красному Селу в Петербурге и избивает тех, кто не понравился им из-за одежды, прически, внешности или просто из личной неприязни. Каждого они просили "пояснить за шмот", после чего приступали к избиению.

Следственному комитету удалось разыскать всех участников банды, однако, как оказалось, не все ее члены достигли возраста, с которого начинают нести уголовную ответственность за совершенные преступления. По факту произошедшего все уголовные дела были завершены, их материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.