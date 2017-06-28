В Уфе женщина украла плюшевого медведя вместе с полкой

В Уфе в одном из магазинов произошёл необычный случай. Женщина, чья личность не разглашается, вошла в помещение и украла плюшевого медведя, прихватив с ним полку, на которой находилась игрушка.

Как отмечают пользователи интернета, женщина, скорее всего, не заметила, что медведь был с «прицепом». Полка была лёгкой и плохо закреплена. Преступнице не составило труда вырвать её из стены и вынести из магазина. Когда она вышла из помещения, в след за ней ринулись удивлённые продавцы.

Учитывая комичность ситуации, пользователи интернета нарекли плюшевого медведя «парнем с прицепом». Некоторые пользователи выразили сочувствие незадачливой женщине. Они предположили, что на воровство её могли толкнуть бедность и желание сделать кому-то дорогой подарок, возможно, своему ребёнку. Кто-то из пользователей в иронической манере отметил, что женщине на самом деле была нужна полка, а медведя она взяла случайно.